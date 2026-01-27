«Россети Тюмень» направят более 43 млн рублей на защиту птиц от воздействия электрического тока

«Россети Тюмень» в 2026 году установят на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) почти в 1,5 раза больше птицезащитных устройств (ПЗУ), чем в прошлом году. Свыше 7 тысяч единиц нового оборудования защитят пернатых от воздействия тока и снизят риск нештатных ситуаций, влияющих на надежность электроснабжения потребителей. Компания направит на эти цели более 43 млн рублей.



Энергетики установят устройства на 127 ЛЭП в Тюменском макрорегионе: более 4 тысяч – в ХМАО-Югре, свыше 2,2 тысячи – в Тюменской области и около 570 – в ЯНАО. Особое внимание специалисты уделяют территориям, на которых обитают исчезающие и редкие виды: беркут, журавль-красавка, орлан-белохвост, сапсан и другие.

При проведении работ специалисты используют антиприсадочные и защитно-барьерные виды устройств. Первые затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи объектов под напряжением, вторые защищают пернатых от контакта с гирляндами изоляторов и другими потенциально опасными для них элементами линейных энергообъектов.

Установка птицезащитных устройств осуществляется в соответствии с экологической и технической политиками «Россети Тюмень». Только за последние пять лет специалисты системообразующей сетевой компании смонтировали на ЛЭП свыше 25 тысяч таких устройств.

АО «Россети Тюмень»