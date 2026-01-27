Гендиректором УАЗа станет уроженец Татарстана Ильнур Сахабиев

С 1 февраля этого года генеральным директором ООО «УАЗ» будет назначен уроженец Татарстана Ильнур Сахабиев. Об этом сообщила пресс-служба «Соллерс».

В настоящее время он возглавляет Заволжский моторный завод. Господин Сахабиев также имеет опыт руководства проектами по производству новых дизельных двигателей и коробок передач группы «Соллерс».

Кроме того, должность заместителя генерального директора по развитию индустриальной инфраструктуры и новым индустриальным проектам займет генеральный директор ООО «Соллерс Алабуга» Алексей Матасов, а позицию заместителя генерального директора ПАО «Соллерс» по производству и качеству —Алексей Спирин, ранее возглавлявший Ульяновский автомобильный завод.

Анна Кайдалова