В Самаре заключили под стражу директора овощной базы №3 по делу о мошенничестве

Самарский областной суд изменил меру пресечения директору овощной базы №3 Канану Исаеву на заключение под стражу до 16 февраля. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, Канану Исаеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он заключал договоры аренды на предоставление земельных участков при отсутствии законного права на них.

В декабре прошлого года Кировский районный суд Самары избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Прокурор не согласился с принятым решением и обратился в апелляционную инстанцию. Расследование уголовного дела продолжается.

Руфия Кутляева