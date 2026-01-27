Экс-помощница губернаторов Астраханской и Белгородской областей умерла в 39 лет

Экс-помощница губернаторов Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева умерла 26 января в Астрахани в возрасте 39 лет. Она прилетела в город, чтобы проститься с матерью, которая скончалась накануне после продолжительной болезни, сообщили в администрация губернатора. Ранее о ее смерти сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, у которого она работала почти четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вера Магнушева умерла в Астрахани, когда приехала проститься с матерью

«Мы будем помнить ее всегда такой, какой она была: яркой, умной, жизнелюбивой и сердечной. Она была одним из самых ответственных людей, которых я встречал в жизни. Все брала на себя. Поражала ее, казалось, безграничная работоспособность. В Белгороде у нее осталось много друзей», — написал господин Гладков.

Вера Мангушева родилась в 1987 году в Астрахани. Ранее работала в редакции ГТРК «Лотос» в качестве продюсера и ведущей. В 2022 году она стала помощницей губернатора Астраханской области, а после начала специальной военной операции перешла на должность помощника главы Белгородской области. Последние два года она жила в Москве и работала в АНО «Диалог Регионы» на позиции помощника генерального директора по связям с общественностью.

Нина Шевченко