«Союзмультфильм» исключил открытие «Союзмультпарков» без госфинансирования

Киностудия «Союзмультфильм» рассматривает возможность открытия трех-четырех крытых парков «Союзмультпарк» в перспективе трех лет, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе. Студия уверена в «исключительной важности и эффективности» проектов, но сомневается в возможности их реализовать без господдержки.

«Указанные проекты требуют значительного количества инвестиций, — отметили в пресс-службе. — Их реализация в текущей ситуации не видится возможной без государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне».

«Союзмультфильм» несколько лет развивает направление тематических парков. Первый мультимедийный «Союзмультпарк» открыли на ВДНХ в 2020 году, в 2021 году аналогичный павильон появился в Казани. В 2025 году детские центры посетили 160 тыс. человек в Москве и более 43 тыс. в Казани. В 2022 году студия разработала концепцию паркового проекта на горном курорте «Манжерок».