Парк-отель в Екатеринбурге выплатит компенсацию за срыв брони на свадьбу

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал компенсацию с парк-отеля «Евразия» (ООО «Гостевой дом Прусских») в пользу отца жениха за срыв свадебной церемонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в январе 2024 года истец внес аванс 150 тыс. руб. за аренду зала на август. Однако в марте представитель отеля сообщил, что провести торжество в согласованные даты невозможно, так как зал забронирован другим клиентом. Из-за этого мужчина был вынужден срочно искать другую площадку и организатора, понеся дополнительные расходы.

Несмотря на то что отель вернул аванс заказчику, мужчина подал в суд и потребовал возместить убытки. В его требования входили: стоимость пригласительных (2 805 руб.), услуги организатора (45 тыс. руб.), стоимость авиабилетов (21 408 руб.), разница в стоимости площадок для проведения торжества (117 533 руб.). Также истец просил взыскать с ответчика проценты (28 953 руб.), неустойку (150 тыс. руб.) и компенсацию морального вреда (10 тыс. руб.).

Ленинский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил частично. Он взыскал с отеля стоимость авиабилетов, услуг организатора и пригласительных, а также 7 тыс. руб. компенсации морального вреда, проценты (786 руб.) и штраф (38,5 тыс. руб.). Решение не устроило ответчика, и он обжаловал его в Свердловском облсуде.

Апелляционная коллегия признала, что авиабилеты были приобретены в декабре 2023 года, то есть до заключения договора, и отказалась взыскивать эту сумму. Также облсуд сократил расходы на организатора до 5 625 руб. Размер штрафа был снижен до 8 108 руб. В остальной части решение суда было оставлено в силе. Всего истец получит около 24 тыс. руб.

Полина Бабинцева