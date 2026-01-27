Нижегородские предприятия АПК получили национальную премию «Агролидер-2025»

Лауреатами национальной премии «Агролидер-2025» стали нижегородские птицефабрика «Павловская» и племенной центр «Нижегородский». По данным областного минсельхоза, всего в конкурсе на получение премии приняли участие более 150 сельхозпредприятий из 40 регионов России. Общее количество голосов за кандидатов превысило 20 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Птицефабрику «Павловская», выпускающую продукцию под торговой маркой «Павловская курочка», признали лучшим птицеводческим предприятием в категории «Животноводство».

Племенной центр «Нижегородский», специализирующийся на искусственном осеменении сельскохозяйственных животных, признан лидером в сфере развития генетического потенциала крупного рогатого скота.

По словам главы нижегородского минсельхоза Николая Денисова, полученные награды демонстрируют высокий уровень развития сельского хозяйства в регионе: «Местные предприятия не только обеспечивают регион качественной продукцией, но и задают отраслевые стандарты на федеральном уровне».

Андрей Репин