Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав инвалида на медицинское обеспечение в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Глава СКР отреагировал на жалобу об отказе инвалиду в лекарствах в Чувашии

В приемную главы ведомства обратилась жительница региона. По ее словам, ее матери-инвалиду с ноября прошлого года не выдают медикаменты, которые жизненно необходимы. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Господин Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину доложить о ходе и итогах расследования.

