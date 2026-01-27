«Принимать свои ошибки»

В Саратовской области обсудили уборку снега. Председатель облдумы заявил, что ситуация улучшилась после уточнения закона о границах прилегающих территорий. Однако на окраинах проблемы остаются. В Саратове проверили 9.2 тыс. объектов и возбудили более 700 административных дел. Власти отметили нехватку рабочих и техники. Штрафы для магазинов повысили с 5 до 7 тыс. руб., чтобы стимулировать уборку крыш. В Балакове возникли споры между администрацией и управляющими компаниями о зонах ответственности. Прокурорская проверка выявила нарушения в сроках уборки и организации мест складирования снега. Депутаты признали системную нехватку спецтехники и призвали оптимизировать графики работ и усилить контроль.

В Саратовской областной думе состоялось совещание комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики. Темой стала уборка территории от снега и наледи в отдельных муниципальных образованиях Саратовской области.

Председатель областной думы Алексей Антонов («ЕР») рассказал, что в этом году снег после обильных осадков в Саратове чистят «значительно лучше, чем в предыдущие годы». Результат он объяснил поправкой в региональный закон, которая уточняет границы прилегающих территорий: это не более 10 метров — для многоквартирных домов и пристроенных к ним нежилых объектов и не более 5 метров — для индивидуальной и блокированной застройки. При этом Антонов признал, что центральная часть Саратова по большей части приведена в порядок, однако на периферии, в жилых массивах ситуация выглядит по-другому.

По информации комитета муниципального контроля города Саратова, обследовали около 9,2 тыс. объектов, возбудили более 700 административных дел, из которых 512 — по факту неочистки крыш, а еще 191 — из-за ненадлежащего состояния прилегающей территории.

Первый заместитель главы администрации города Саратова Максим Сиденко сообщил, что количество рабочих по благоустройству — 462 человека (это 93% от штатного расписания). Спецтехники также каждый год не хватает, поэтому муниципалитету по результатам конкурсов приходится дополнительно привлекать машины для работы в пиковые часы.

Что касается управляющих компаний, то в Саратове с начала года во время проверок выявили почти 1,2 тыс. нарушений. Из них 885 нарушений управляющие компании устранили без штрафов.

С начала года в комитет по ЖКХ поступило более 138 жалоб от граждан на уборку придомовой территории от снега. Материалы о нарушениях направили в ГЖИ.

Что касается магазинов, то поправками в региональное законодательство с 4 января этого года увеличили штрафы для должностных лиц с 1–2 тыс. руб. до 5–7 тыс. руб. То есть собственникам, по мнению чиновников мэрии, раньше было выгоднее оплатить штраф, чем платить за расчистку кровли. Повышение сумм помогает выровнять ситуацию.

В Балаковском районе также не хватает техники и людей, сообщила местная администрация. Кроме того, до сих пор, несмотря на принятые поправки, возникают споры, кто должен убирать территорию.

«Что касается дворовых территорий города Балаково, то в этом году эту работу выполняет управляющая компания. У нас есть блогеры, самозванцы, которые считают, что это должно выполняться местной администрацией»,— сообщил замглавы администрации Балаковского района Павел Канатов. Для этого пришлось приглашать управляющие компании и разъяснять им их обязанности по закону.

Старший помощник прокурора Саратовской области Максим Потапов подчеркнул, что ситуация во время снегопадов была очень удручающая. Прокуроры на местах координировали эту работу — и деятельность управляющих компаний по расчистке территории внутри дворов, и работу муниципалитетов.

Еще в 2024 году прилегающую территорию на расстоянии 10 метров от строения закрепили за частными собственниками, в том числе многоквартирными домами и магазинами.

«Понятно, что собственник должен ухаживать за прилегающей территорией, — считает старший помощник прокурора. — Вместе с тем не очень правильно, что муниципалитет фактически эту ответственность перекладывает. Зачастую собственники не имеют возможности и техники, необходимой для того, чтобы эту территорию убирать, а муниципалитет при этом начинает исключительно требовать».

По его мнению, собственники должны принимать участие в уборке, но главная роль все-таки должна быть у муниципалитета. Поэтому основная задача прокуратуры — скоординировать усилия, потому что до сих пор есть недопонимание между муниципалитетами и управляющими компаниями — кому что убирать. А в результате страдают граждане. Он назвал везением, что люди из-за этой неразберихи не пострадали от падения наледи с крыш.

По закону снег нужно убрать не позднее 12 часов с момента окончания снегопада, напомнил прокурор.

Представитель надзора усомнился, что в Саратове в минувшие снегопады выпало 100 сантиметров снега, как сказали на совещании. Депутаты и чиновники попытались убедить его, что это действительно так: они считали снег вместе с дождем.

Также прокурор призвал чиновников «адекватно смотреть на вещи и принимать свои ошибки».

«Было сказано, что снег вывозили со временных пунктов в течение суток, а в центре города, на площади, я видел его, наверное, две недели, когда ходил между думой и правительством»,— подчеркнул Максим Потапов.

Также у прокуроров появились вопросы к местам складирования снега: они должны соответствовать СанПиНу, иметь водонепроницаемое покрытие и обваловку. До сих пор не во всех муниципалитетах такие места определили, а там, где определили, они не всегда отвечают нормам.

Председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях («ЕР») сообщил, что это был разный снег, который свозили туда из разных частей города.

В завершение совещания Дмитрий Полулях признал, что в регионе не хватает спецтехники для уборки снега. Поэтому привлекать машины приходится постоянно. Он призвал коллег проанализировать график работы снегоуборочной техники и людей, который нужно менять. Остановочные павильоны и посадочные площадки нужно почистить. Основное внимание следует направить на главные транспортные артерии. Очистка автомобильных дорог должна проходить по нормативной ширине проезжей части. Депутат призвал ответственных лиц усилить контроль за работой управляющих компаний.

Татьяна Смирнова