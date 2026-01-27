Бывший инспектор ДПС предстанет перед судом за смертельное ДТП под Марксом

Марксовский районный суд рассмотрит дело бывшего сотрудника ДПС, устроившего смертельное ДТП. 12 февраля прошлого года он на служебной машине нарушил ПДД и сбил женщину. От полученных травм она скончалась до приезда скорой, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего инспектора ДПС будут судить за смертельное ДТП под Марксом

Фото: Нина Шевченко Бывшего инспектора ДПС будут судить за смертельное ДТП под Марксом

Фото: Нина Шевченко

Инцидент произошел на 363-м километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» вблизи села Павловка. По версии следствия, пешеход переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Заключение по делу утвердил Марксовский межрайонный прокурор Николай Альков. Подозреваемого обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

Марина Окорокова