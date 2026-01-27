В Приморье двойник k-pop-звезды похитил у женщины более 600 тыс. рублей

Поклонница одной из популярных южнокорейских музыкальных групп в приморском Дальнереченске была обманута мошенниками и лишилась 642 тыс. руб. Как сообщает прокуратура Приморского края, 63-летняя пенсионерка является поклонницей одной из k-pop-групп. В одном из мессенджеров с ней связался аферист под видом солиста музыкального коллектива.

Злоумышленник сообщил, что намерен открыть благотворительный фонд в России, и отправил женщине посылку с деньгами для начала его работы. После этого с пострадавшей связались «представители таможни» и убедили женщину, что для пропуска посылки необходимо заплатить налог в размере 325 тыс. руб. Пенсионерка перевела на указанный мошенниками счет названную сумму. Затем она перечислила еще 317 тыс. руб. на покупку авиабилетов своему кумиру, который якобы собирался приехать в Россию.

«Процесс выманивания денежных средств сопровождался общением потерпевшей по видеосвязи с "популярным исполнителем", схожим с "оригиналом", и участием со стороны последнего переводчика с корейского языка»,— сказано в сообщении.

По версии следствия, мошенники узнали об увлечении женщины из ее контента в соцсетях, «а для общения с пострадавшей использовали возможности искусственного интеллекта».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Алексей Чернышев, Владивосток