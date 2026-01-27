НОВИКОМ продолжает работу по повышению финансовой грамотности работников промышленности

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) продолжает кампанию по повышению финансовой грамотности работников отечественной промышленности. В 2025 году более 60 000 человек, среди которых сотрудники предприятий и студенты технических вузов, посетили выступления экспертов банка. Особое внимание в программе курса уделено вопросам противодействия финансовому и цифровому мошенничеству.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Учитывая важность повышения финансовой культуры населения России, НОВИКОМ в 2021 году разработал и запустил курс финансовой грамотности для работников промышленных предприятий. Эксперты банка регулярно проводят встречи с производственными коллективами по всей стране. В 2025 году лекции состоялись на предприятиях холдинга «Вертолеты России», Объединенной двигателестроительной корпорации в Самаре и Уфе, на «Омсктрансмаше» и многих других производственных площадках.

Отдельным направлением программы является работа с будущими инженерами и молодыми специалистами. В течение года руководители региональных офисов банка выступали в крупных российских вузах, где обучаются кадры для высокотехнологичных отраслей экономики. В частности, лекции прошли в Высшей школе экономики и управления Южно-Уральского государственного университета, Воронежском государственном лесотехническом университете имени Г.Ф. Морозова, а также в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

Кроме того, НОВИКОМ ежегодно выступает партнером Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего». В 2025 году в рамках междисциплинарного модуля форума «Кибербезопасность: вызовы завтрашнего дня» банк организовал цикл обучающих лекций экспертов Высшей школы экономики. Выступления были посвящены актуальным угрозам информационной безопасности, современным методам защиты данных, лучшим корпоративным практикам и последним изменениям в законодательстве.

Помимо очных форматов обучения, НОВИКОМ развивает и цифровые каналы. Материалы по финансовой грамотности и способам противодействия мошенничеству регулярно публикуются в официальных аккаунтах банка в социальных сетях и мобильном приложении. Кроме того, совместно с Академией Ростеха банк разработал бесплатный видеокурс по финансовой грамотности.

Системная работа банка по повышению финансовой грамотности в 2025 году получила высокую профессиональную оценку. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева была награждена почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Кроме того, банк был удостоен Международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина в номинации «Поддержка кадрового потенциала российской промышленности».

