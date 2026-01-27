Посольство России на Шри-Ланке призвало туристов не кормить слонов

Посольство России на Шри-Ланке призвало соотечественников соблюдать меры личной безопасности при посещении острова. Комментарий поступил после публикаций о нападении животных на туристов.

«Посольство крайне не рекомендует приближаться к диким животным, а также предпринимать любые действия, способные спровоцировать их агрессивное поведение»,— указано в сообщении. В дипмиссии отметили, что дикие слоны обитают как в национальных парках, так и в прилегающих к ним районах.

Туристов попросили сохранять дистанцию при наблюдении за животными, исключить кормление, приобретать туристические услуги только у лицензированных гидов. Посольство также призвало ограничить самостоятельные прогулки в районах обитания диких животных.

Shot сообщал, что в национальном парке Шри-Ланки группа российских туристов подверглась нападению слона. По информации канала, туристка дала животному банан, после этого слон «выдрал дверь и едва не опрокинул автобус». Через несколько минут животное успокоилось, туристы продолжили экскурсию. Никто не пострадал.