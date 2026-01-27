ФСБ задержала 23-летнего астраханца, подозреваемого в спонсировании терроризма

В Астраханской области задержан 23-летний местный житель, подозреваемый в финансировании украинской террористической организации (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

Астраханец находится под арестом

Фото: УФСБ России по Астраханской области

Фото: УФСБ России по Астраханской области

По версии следствия, подозреваемый переводил деньги террористам через мессенджер Telegram. Он полностью признал свою вину.

Мужчина находится под арестом. По закону ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 700 тыс. руб. Название организации, которую он спонсировал, в официальном сообщении не указали.

Нина Шевченко