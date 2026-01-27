Фицо назвал эмбарго ЕС на российский газ «энергетическим самоубийством»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение Евросоюза о поэтапном запрете импорта российского газа. Полный запрет ЕС на трубопроводный газ из России начнет действовать с 30 сентября 2027 года, на СПГ — с 1 января 2027 года.

«Вы знаете мое мнение, это завершение энергетического самоубийства Европейского союза. За это глупое идеологическое решение мы все заплатим»,— заявил господин Фицо на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Роберт Фицо отметил, что Словакия теряет до €500 млн в год из-за прекращения Украиной транзита газа с 1 января 2025 года. Страна частично возобновила поставки по «Турецкому потоку» с 1 февраля того же года.