Минздрав продлил врачам срок работы без аккредитации

Минздрав установил случаи, при которых работники медицины и фармации могут работать после истечения аккредитации. Мера коснется специалистов, которые начали работать до 2021 года и чья аккредитация заканчивается в 2025 году. Они смогут работать без получения сертификата до конца 2026-го. Приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В приказе описали три категории медицинских работников, которым могут продлить работу без аккредитации:

Работники с медицинским или фармацевтическим образованием. Их допустят к работе по специальности, если у них есть документ об образовании/квалификации, сертификат или аккредитация, истекшая в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Лица с «иным образованием», которые занимали медицинские должности. Таким работникам продлят работу без аккредитации, если у них есть документы о квалификации/образовании. Оно должно соответствовать требованиям, утвержденным Минздравом.

Лица, чье образование «не соответствует условиям» из предыдущей категории. Для продления работы без аккредитации им требуется стаж по профессиональному направлению не менее 5 лет, а также пройденная программа дополнительного профобразования в виде профессиональной переподготовки.

Инициативу Минздрав предложил в конце 2025 года. Согласно пояснительной записке, продление работы без аккредитации поможет избежать кадровых проблем в медорганизациях. Изменения позволят специалистам подготовиться и пройти процедуру аккредитации в следующем году. Приказ будет действовать до 1 января 2027 года.