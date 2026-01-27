Импорт тапиоки в Россию достиг исторического максимума

Импорт тапиоки в Россию превысил $726 тыс. в 2025 году. Это на 13% больше прошлогоднего показателя и стало рекордом. За последние пять лет объемы закупок продукта увеличились почти в семь раз. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужб разных стран.

Основными экспортерами тапиоки для России остаются Китай и Таиланд. При этом импорт из КНР сократился примерно на 20% — до $380 тыс. Это снижение компенсировало двукратное увеличение поставок из Таиланда, которые достигли $346 тыс.

Тапиока — крахмалистый продукт, получаемый из корней тропического растения маниока. Используется в пищевой промышленности и кулинарии: добавляется в хлеб, лепешки, пудинги, лапшу удон, каши, чай, кофе и популярный напиток бабл-ти. Кроме того, тапиока применяется как загуститель для супов, соусов и подлив. Среди крупнейших производителей и экспортеров продукта — Таиланд, Нигерия, Индонезия, Бразилия, Вьетнам, Гана, Индия, Китай и другие.