Многодетные семьи в Саратовской области получат компенсации за образование детей

В Саратовской области планируется расширить права многодетных семей на получение компенсации за оплату обучения детей. Законопроект, рассмотренный в комитете по образованию и культуре областной думы, предполагает изменение существующего законодательства, позволяющего компенсировать 50% расходов на платное обучение в учреждениях среднего профессионального образования региона.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева

Согласно действующему закону от 31 августа 2023 года № 93 ЗСО, компенсация предоставляется при условии, что ребенок продолжает обучение на момент обращения. Однако на практике возникали ситуации, когда родители подавали заявку в установленный срок, но ребенок уже завершил обучение, находясь на последнем курсе.

Предлагаемые поправки позволят получить компенсацию даже в случае, если ребенок на момент обращения не продолжает обучение. Первый заместитель министра труда и социальной защиты региона Наталия Гурьева, отметила, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из областного бюджета.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании областной думы. Решение о его принятии может быть принято в ближайшее время. Изменения в законодательство направлены на упрощение доступа к социальной поддержке для семей с несколькими детьми, особенно в сфере образования, уточняют авторы.

Татьяна Смирнова