В кабинете физики лицея на улице Тельмана случился пожар

В лицее №344 по адресу: улица Тельмана, 47 произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу 27 января.

Информация об инциденте поступила спасателям в 12:41. Огонь распространился на площади 3 кв. м. По данным 78.ru, загорелся кабинет физики на третьем этаже. Всех учеников эвакуировали, на место прибыл автомобиль скорой помощи.

К ликвидации пожара привлекли 20 человек личного состава и 4 единицы техники. Возгорание ликвидировали в 13:15.

Артемий Чулков