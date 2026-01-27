В Крыму русифицировали почти половину иностранных вывесок

В Крыму заменили более 400 вывесок, переведя их с иностранного языка на кириллицу, сообщили в пресс-службе Государственного совета республики. За несколько лет на полуострове заменили более 400 вывесок и рекламных носителей (всего более 1 тыс.), написанных латиницей на магазинах, кафе и прочих заведениях.

По словам специалистов, market вновь должен стать магазином, coffee — кофе, а sale — распродажей. Не нужно переводить на русский язык зарегистрированные товарные знаки и бренды: Coca-Cola или Samsung останутся «Кока-колой» и «Самсунгом».

С 1 марта в стране вступает в силу федеральный закон о русификации брендов, который запрещает использование вывесок, указателей и информационных табличек на иностранных языках. Разрешается использовать государственные языки республик или иные языки народов Российской Федерации. Ограничения не распространяются на фирменные наименования и товарные знаки. Власти Крыма одними из первых выступали с предложениями о внедрении подобных запретов.

Александр Дремлюгин, Симферополь