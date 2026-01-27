Свыше 600 жителей Среднеуральска остались без отопления и горячей воды

В Среднеуральске (Свердловская область) без отопления и горячей воды остались жильцы трех многоквартирных домов и 15 частных домовладений — свыше 600 человек, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным ведомства, утром 27 января произошел порыв трубопровода горячего водоснабжения по улице Бахтеева. В настоящее время специалисты ресурсоснабжающей организации ведут ремонтные работы.

По факту инцидента прокуратура организовала проверку. Надзорное ведомство проконтролирует проведение ресурсоснабжающей организацией перерасчета платы потребителям за оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полина Бабинцева