В октябре плата за вывоз мусора в Астраханской области вырастет на 8%

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Экоцентр» установил единый тариф на свои услуги в Астраханской области на 2026 год. Стоимость будет дифференцирована в зависимости от места проживания и вырастет в четвертом квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывоз мусора в Астраханской области подорожает в четвертом квартале 2026 года

Фото: Астраханский филиал ООО «Экоцентр» Вывоз мусора в Астраханской области подорожает в четвертом квартале 2026 года

Фото: Астраханский филиал ООО «Экоцентр»

Согласно расчетам, с 1 января по 30 сентября 2026 года для жителей Астрахани, где норматив накопления ТКО составляет 2,38 куб. м в год на человека, ежемесячный платеж будет равняться 136,76 руб. при расчете по тарифу 638,57 руб. за кубометр. После повышения тарифа с 1 октября по 31 декабря абонентская плата увеличится до 147,71 руб. в месяц, так как стоимость за кубометр вырастет до 744,74 руб.

Для жителей сельских поселений (за исключением административных центров районов), где действует пониженный норматив в 1,54 куб. м, плата в первые три квартала составит 88,49 руб., а в четвертом — 95,57 руб. в месяц.

Нина Шевченко