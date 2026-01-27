На ульяновском автозаводе будет новый гендиректор

Группа «Соллерс» во вторник объявила о новых кадровых назначениях. Как отмечается в сообщении компании, кадровые перестановки направлены «на усиление управленческого ресурса компании по развитию производства новых продуктов и на дальнейшую модернизацию индустриальных площадок».

С 1 февраля 2026 года в организационной структуре ПАО «Соллерс» появятся две новые должности заместителей генерального директора: зама по развитию индустриальной инфраструктуры и новым индустриальным проектам и заместителя по производству и качеству.

Возглавлявший до сего дня Ульяновский автомобильный завод (ООО «УАЗ») Алексей Спирин переходит на пост заместителя гендиректора ПАО «Соллерс» по производству и качеству. Позицию зама по развитию индустриальной инфраструктуры и новым индустриальным проектам займет генеральный директор ООО «Соллерс Алабуга» Алексей Матасов.

На пост гендиректора ООО «УАЗ» с 1 февраля этого года будет назначен Ильнур Сахабиев, руководитель Заволжского моторного завода (он также возглавлял проекты производства новых дизельных двигателей и коробок передач).

Комментируя назначения, председатель совета директоров группы «Соллерс» Адиль Ширинов отметил, что сейчас ПАО «Соллерс» реализует «самые масштабные за всю историю компании проекты запуска производства новых автомобилей, создания новых компонентных производств, комплексного реинжиниринга и модернизации индустриальных площадок УАЗ и ЗМЗ». По его словам, такой объем преобразований, выполняемый в сжатые сроки, требует максимальной концентрации управленческого ресурса и уникальных компетенций руководителей, и задача — «сделать так, чтобы лучшие практики каждого из индустриальных подразделений и существующие между всеми ними синергии максимально эффективно могли использоваться внутри группы «Соллерс». Адиль Ширинов заметил, что новые замы «получат больше полномочий и возможностей вести сквозные и кросс-функциональные проекты на всех предприятиях».

Андрей Васильев, Ульяновск