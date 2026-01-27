Квадратный метр в новостройках Челябинска за год подорожал на 15,3%

В Челябинске средняя цена квадратного метра на рынке первичной недвижимости составила 159 тыс. руб. в январе 2026 года. Это на 15,3% больше, чем в январе прошлого года, когда «квадрат» в новостройках стоил почти 138 тыс. руб., сообщает сервис аналитики для девелоперов «Объектив.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эксперты объясняют рост цен повышением себестоимости строительства, связанным с увеличением фонда оплаты труда, изменениями в налоговой базе и удорожанием строительных материалов. Кроме того, по словам коммерческого директора «Объектив.РФ» Ксении Чернецкой, существенное влияние на динамику цен оказывают коммерческие субсидии застройщиков: скидки, рассрочки, опциональные отделки. В прошлом году четверть всех сделок на первичном рынке были с дополнительной наценкой. «Это свидетельствует о том, что фактическая стоимость реализованных объектов превысила изначально заявленные девелоперами цены в открытых источниках», – комментирует.

По данным сервиса, в январе 2026 года на рынке первичной недвижимости Челябинска предлагали к продаже 10,9 тыс. квартир общей площадью более 585 тыс. кв. м, что на 7,1% больше, чем годом ранее.