Свердловчанку осудили за попытку передать наркотики мужу в исправительный центр

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу местной жительницы Елены Ильиных, которая пыталась передать наркотические средства в исправительный центр, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

Установлено, что в октябре 2025 года женщина приобрела через интернет-магазин мефедрон массой 0,672 грамма. Получив координаты тайника-закладки, Ильиных изъяла наркотик и упаковала его в полотенце с целью последующей передачи супругу.

В учреждении УФИЦ при ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области женщина попыталась передать его адресату, однако запрещенные вещества были обнаружены сотрудниками во время досмотра.

Суд признал Елену Ильиных виновной по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в исправительном учреждении, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в значительном размере). Ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Полина Бабинцева