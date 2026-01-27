«Работы Винсента Ван Гога были выставлены на публичных аукционах 559 раз»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о продажах картин художника от самой первой до наших дней.

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Единственная картина, продажа которой при жизни Винсента Ван Гога задокументирована с достоверностью, — «Красный виноградник» (La Vigne rouge), написанная в Арле в ноябре 1888 года и проданная в 1890 году в Брюсселе. Сцена «Красного виноградника» относится к прогулке с Полем Гогеном, во время которой он обнаружил виноградник, залитый заходящим солнцем, и описал его своему брату Тео: «Виноградник красный, как красное вино, с желтым вдалеке и зеленым небом».

«Красный виноградник» был представлен в марте 1890 года в Брюсселе на выставке группы Les XX («Двадцатка») — круга авангардных бельгийских художников. Анна Бох, участница Les XX и коллекционер современного искусства, купила работу за 400 франков (около 16 фунтов на тот момент) всего за несколько месяцев до смерти Ван Гога в июле 1890 года. Он упомянул эту продажу в письме матери — доказательство того, что художник знал о ней и для него это был редкий момент художественного и финансового признания. Позже картина была перепродана и попала в коллекцию крупного российского коллекционера Сергея Щукина, после чего после революции была национализирована и включена в коллекцию ГМИИ им. Пушкина, где находится и сейчас.

Искусствоведы считают «Красный виноградник» единственной картиной, продажа которой при жизни Винсента Ван Гога подтверждается с точностью благодаря письмам и записям с брюссельской выставки. Однако некоторые исследователи отмечают, что художник мог продавать или обмениваться другими произведениями менее задокументированными способами, поэтому фраза «единственная картина была продана при жизни» некоторыми оспаривается. На сегодняшний день работы Винсента Ван Гога были выставлены на публичных аукционах мира 559 раз, в основном в категории «Рисунок, акварель». Самая ранняя продажа датируется 1983 годом, а последняя на сегодняшний день была совершена в 2025-м — «Два копателя среди деревьев». Самая дорогая продажа картины Ван Гога — $117,18 млн — зафиксирована 9 ноября 2022 года на аукционе Christie’s в Нью-Йорке, это была картина «Сад с кипарисами».

Дмитрий Буткевич