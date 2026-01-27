Снегопад в Москве побил суточный рекорд

Москву и Подмосковье накрыл мощный снегопад, который будет продолжаться как минимум до четверга, 29 января. Осадки за ночь превысили суточный рекорд для 27 января: на метеостанции ВДНХ выпало 11 мм.

«Это выше прежнего рекорда — 10,6 мм, зафиксированных в 1995 году», — сообщил ТАСС сотрудник Гидрометцентра, сославшись на последние прогностические данные. «Ожидается, что снегопад с разной интенсивностью продолжится до четверга», — добавил собеседник агентства.

Снег продолжится ночью 28 января. В Москве температура опустится до минус 7–9 градусов. В Подмосковье — до минус 12. Днем 28 января ожидается от минус 5 до минус 10 градусов.