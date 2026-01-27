В Саратовской области участникам СВО помогут открыть свое дело

В Саратовской области разработан законопроект, который предоставит ветеранам боевых действий из числа демобилизованных участников СВО право на государственную социальную помощь при открытии собственного бизнеса. Мероприятие будет осуществляться без оценки среднедушевого дохода семьи, что упростит доступ к поддержке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева

Фото: Саратовская областная дума Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева

Фото: Саратовская областная дума

Поправки презентовала первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева. Изменения в законодательство направлены на приведение регионального закона № 214 ЗСО «О государственной социальной помощи в Саратовской области» в соответствие с федеральными нормативными актами. С 1 января 2026 года ветераны СВО смогут заключать социальный контракт на предпринимательскую деятельность, не учитывая уровень дохода семьи.

Социальный контракт также может быть заключен с супругой ветерана боевых действий, если он признан инвалидом 1 или 2 группы и отказался от своего права на контракт. Форма контракта будет определена министерством труда Российской Федерации, как указано в проекте закона.

Законопроект был представлен на заседании комитета по социальной политике облдумы. Решение по его рассмотрению планируется принять на следующем заседании регионального законодательного собрания.

Татьяна Смирнова