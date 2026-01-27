Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый корпус психиатрической больницы могут построить в Ярославском округе

Под строительство нового корпуса психиатрической больницы рассматривают земельный участок в селе Спасское Ярославского округа. Об этом сообщили в областном минздраве.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее корпус хотели построить в Ярославле на улице Загородный сад, 6 по месту нахождения больницы. Однако теперь место размещения объекта перенесли в Спасское, где находится отделение больницы.

«Идет доработка проектной документации в связи с изменением адреса размещения объекта и новыми условиями строительства»,— сообщили в минздраве.

Конкретных сроков строительства объекта не называется.

Новости компаний Все