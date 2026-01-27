Интерес россиян к сатирической прозе Салтыкова-Щедрина вырос почти 80%

Книжный сервис «Литрес» проанализировал спрос на произведения сатирической прозы М. Е. Салтыкова-Щедрина в преддверии его 200-летия 27 января. Согласно подсчетам, с которыми ознакомился «Ъ», в первый месяц 2026 года выручка от продаж цифровых книг писателя увеличилась на 76% по сравнению с 2025 годом.

Спрос на книги Салтыкова-Щедрина также вырос за последний год, указывают аналитики сервиса. По их оценкам, показатель вырос на 48% против аналогичного периода год назад.

Самой популярной покупкой, по данным «Литрес», стал роман «Господа Головлевы». Второе место заняла сатирическая сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», третье — роман «История одного города». Пятерку лидеров замыкают сатирические сказки «Дикий помещик» и «Премудрый пискарь».

«Литрес» отметил возросший спрос россиян на сатирическую литературу в целом. Выручка от книг в жанре «юмор и сатира» увеличилась на 15% год к году. В общем рейтинге «Господа Головлевы» поднялись на пятую строчку, будучи на восьмой годом ранее.