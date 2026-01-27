В Самаре возбудили дело об оказании услуг УК, не отвечающих требованиям безопасности

В Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности) по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В соцмедиа была размещена информация, что в доме на Ново-Молодежном переулке расположено общежитие. Несущие конструкции здания 1966 года постройки разрушаются, в перекрытиях образовались трещины. Проживать в доме невозможно. Несмотря на имеющиеся нарушения, строение аварийным не признано. Проведение капремонта инженерных систем запланировано не ранее 2029 года, а фундамента и фасада — в 2049-2051 гг.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры по решению вопроса о предоставлении гражданам временного жилья. Во время следствия будет дана правовая оценка действиям руководства управляющей компании, которая оказывала услуги по содержанию указанного многоквартирного дома.

Руфия Кутляева