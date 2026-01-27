В Россию поставлено 32 тысячи тонн абхазских мандаринов

Из Абхазии в Россию экспортировано 32 тыс. тонн мандаринов с начала сезона, сообщает абхазский ресурс apsnypress.info. Это 100% всего объема отправленных за рубеж мандаринов.

До конца сезона из Абхазии в РФ планируется поставить еще 1 тыс. тонн мандаринов, доведя общий объем до 33 тыс. тонн. За сезон прошлого года Абхазия экспортировала в Россию почти 37,5 тыс. тонн мандаринов.

С начала нынешнего сезона из Абхазии в Россию также экспортировано 994 тонны лимонов, 353 тонны апельсинов, 509 тонн хурмы и 1267 тонн фейхоа.

Георгий Двали, Тбилиси