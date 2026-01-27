«Башкирская проектная компания» задолжала работникам более 3,5 млн рублей

В Уфе возбуждено уголовное дело о частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ) в отношении ООО «Башкирская проектная компания», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка прокуратуры Кировского района Уфы установила, что с сентября 2025-го по январь 2026 года компания задолжала 42 работникам более 3,5 млн руб. зарплаты.

Помимо уголовного преследования, в отношении фирмы возбуждено административное дело о невыплате или неполной выплате зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), в адрес руководителя компании Алмаза Зайнуллина прокурор внес представление.

ООО «Башкирская проектная компания», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в марте 2016 года. Компания занимается деятельностью в области архитектуры. Клиентами организации, в числе прочих, являются издательский дом «Республика Башкортостан», за 5,8 млн руб. заказавшая проект капитального ремонта Дома печати. За 7,5 млн руб. фирма разрабатывает проект системы централизованного водоснабжения населенных пунктов Уфимского района, за 300,15 тыс. руб. — документы для ремонта помещений в здании правительства Башкирии. 51% уставного капитала БПК принадлежит Алмазу Зайнуллину, 49% (через ООО «Т-строй») — Илье Банникову. В 2024 году выручка компании превысила 327,7 млн руб., чистая прибыль составила около 24,2 млн руб.

Майя Иванова