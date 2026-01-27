На СвЖД за год перевезли рекордные 18,85 млн тонн удобрений

В 2025 году на Свердловской железной дороге (СвЖД) зафиксирован рекордный объем погрузки химических и минеральных удобрений — 18,85 млн тонн, что на 2,6% превысило показатели предыдущего года. Этот результат стал максимальным за всю историю перевозок удобрений на магистрали, сообщили в пресс-службе СвЖД. Кроме того, экспорт черных металлов вырос на четверть.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Экспортные отправки удобрений через сухопутные и морские границы выросли на 2,5% и составили 14 млн тонн, в то время как внутренние перевозки выросли до 4,8 млн тонн (+3,7%). Рост отмечен в контейнерных перевозках — объем вырос вдвое и составил 600 тыс. тонн. Рост перевозок объясняется повышением спроса на удобрения на мировом рынке и потребностями отечественного агропромышленного сектора. В число лидеров по отправке химических и минеральных удобрений на сети железных дорог входят предприятия Пермского края.

Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему экспорта черных металлов по железной дороге. В 2025 году было отправлено 2,8 млн тонн, что на 25,5% больше, чем в 2024 году. Общий объем погрузки черных металлов на СвЖД составил 7,9 млн тонн.

Ирина Пичурина