«Во многих профессиях ИИ часто ошибается»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, почему внедрение ИИ в деятельность квалифицированных сотрудников не приведет к массовому сокращению рабочих мест.

Квалифицированным сотрудникам достанется работа — таков основной вывод компании Anthropic (создателя Claude) в их регулярном экономическом индексе (Economic Index за январь 2026). Исследование подводит читателя к идее, что ИИ на работе — это вовсе не апокалипсис с массовыми увольнениями. Скорее это эволюция: нейросети помогают людям работать лучше. Эксперты проанализировали 2 млн реальных чатов с Claude за прошлый год (бесплатные и платные). Чаты и запросы в них разделили на личные и профессиональные, простые, полностью автоматизирующие процесс (например, просьбы перевести текст на другой язык), или сложные, где человек вносит свои коррективы и несколько раз уточняет задачу. Итог — 52% задач на Claude — расширенные (год назад было 57%), пишет Axios.

По итогам исследования уже сегодня 49% рабочих мест подразумевают применение ИИ примерно для четверти задач (в начале 2025 года показатель составлял 36%). В цифровых профессиях, где важны ввод и обработка данных, поддержка IT-инфраструктуры, действительно вероятны оптимизации, ведь нейросети берут на себя рутинные процессы, и это тенденция ближайших десятилетий. Во многих других профессиях ИИ часто ошибается или не может довести результат до идеального. Чат-бот предлагает радиологу или терапевту исследования по запросу, но измерить их ценность и применить нужным образом способен только живой квалифицированный специалист. В самых сложных задачах Claude ошибается больше всего.

Ранее глава Anthropic Дарио Амодей сам пугал публику словами, что ИИ может стереть половину работ для новичков и поднять безработицу до 20% за пару лет. Но отчет той же компании этому противоречит. Есть нюансы. Пока человек как сотрудник — золото.

Яна Лубнина