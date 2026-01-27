«Коммерческий потенциал изобретения Майкла Фарадея успели оценить»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как в Лондоне появились первые шарики из каучука.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Наука — двигатель прогресса, в том числе по части развлечений. Воздушные шары из резины изобрел скромный в быту, чрезвычайно религиозный и вовсе не склонный к развлечениям физик, директор лаборатории лондонского Королевского института Майкл Фарадей. В 1824 году он впервые использовал каучуковые шары для экспериментов с водородом. Ученый отмечал, что каучук чрезвычайно эластичен, а при наполнении водородом такой шар приобретает большую подъемную силу. Вскоре Фарадей переключился на исследование электромагнетизма, но коммерческий потенциал его изобретения успели оценить. Уже год спустя британский пионер резиновой промышленности Томас Хэнкок выпустил на рынок набор «Сделай сам» из жидкой резины и шприца, а в 1847-м инженер Джеймс Ингрэм открыл в Лондоне мастерскую по производству резиновых шаров. Его компания позднее прославилась своими патентованными грелками и сосками. Но любим мы ее, конечно, не за это.

Павел Шинский