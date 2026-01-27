Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие марки и модели покупали больше всего в 2025 году.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По итогам прошлого года самым большим спросом на российском вторичном рынке пользовались автомобили возрастом от 10 до 15 лет. На эту категорию пришлась треть от общего объема сделок. Второе место заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет — их доля составила 29%, то есть примерно столько же. Цифры ожидаемые. Новых машин продается меньше, старые эксплуатируются дольше: средний возраст легкового автомобиля в 2025 году составлял 16 лет.

Лидером вторичного рынка осталась Lada, на ее долю пришлось 14% всех продаж. Это, собственно, еще один ответ тем, кто возмущался словами одного из «топов» АвтоВАЗа: «Можем, а зачем?» Lada у нас покупают из-за ее небольшой цены относительно всего остального, ремонтопригодности и доступности запчастей, а также возможности худо-бедно, меняя хозяев, служить им по нескольку десятков лет. Именно поэтому нет смысла делать из Lada что-то похожее на «пятерку» BMW. Следом за отечественной маркой расположились Kia и Hyundai – это 11% и 10% вторичного рынка соответственно. Если по моделям, то самыми востребованными названы Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta. Что касается типа кузова, то кроссоверы сохранили лидерство с долей 39%.

Новым, по мнению экспертов, стал заметно выросший интерес к более «молодым» автомобилям. В прошлом году доля машин возрастом до пяти лет увеличилась почти вдвое по сравнению с 2024 годом и достигла 19%. Это связано с постепенной адаптацией рынка к новым ценовым условиям, развитием программ автокредитования на вторичном рынке, а также желанием покупателей снизить долгосрочные риски владения автомобилем. Переводя с языка экспертов на обыденный, можно сказать, что, хотя европейские, американские, японские и корейские бренды ушли с нашего рынка без малого четыре года назад, память о них, как говорится, еще жива. И какой-нибудь пятилетний Hyundai Tucson или Skoda Kodiaq того же возраста считается разумной альтернативой новому автомобилю китайской марки.

Дмитрий Гронский