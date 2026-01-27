Куда уходит место?

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, с чем могут быть связаны трудности с объемом памяти и что в этом случае поможет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ваш диск почти заполнен»,— как неприятно, особенно вначале рабочего дня, видеть такое сообщение на Mac. А свободное место закончилось не потому, что вы скачали все серии «Постучись в мою дверь». Беглый анализ в приложениях вроде DaisyDisk показывает, что самая большая папка на компьютере объемом несколько десятков гигабайт — это CoreSpotlight, место, куда «яблочный» сервис поиска Spotlight складывает индексы базы данных. В здоровом состоянии эта папка занимает от 2 до 5 Гб. Но на macOS 12 и новее подмечена частая ситуация: после обновления прошивки или системного сбоя индекс может повредиться. И алгоритмы пересчета попадают в цикл, а диск быстро заполняется. Например, на своем компьютере последний раз я обнаружил почти 60 Гб такого мусора.

Apple даже в свое время предложила пользователям общий рецепт — переиндексировать Spotlight. Действительно, простой алгоритм редко срабатывал, а когда нервы на исходе, инстинктивно хочется взять всю эту папку CoreSpotlight и уничтожить знакомым способом через «Корзину». Такой примитивный вариант тоже не дает гарантий, что индекс не раздуется вновь, к тому же папка защищена встроенной защитой Apple. В общем, проблема так не решается.

Настойчивый пользователь, полагаю, отправится на форумы. Придется проверить как минимум полдесятка решений в надежде на удачу, и это тоже отнимет несколько часов. Но есть вариант гораздо надежнее и быстрее — обратиться к нейросети, и она даст готовое решение для приложения «Терминал», которое есть на каждом Mac. У меня уже собран список команд, но для надежности и точности я поделюсь запросом, который надо передать ИИ: «Как пересоздать индекс Spotlight на macOS (ваша версия ПО), чтобы не конфликтовать с System Integrity Protection». Именно «пересоздать», а не «удалить». Конечно, это для случаев, когда проблема именно в огромных размерах папки CoreSpotlight. Если непонятные файлы в больших объемах накопились в другом месте, то начать общение с нейросетью лучше как раз с этого.

Постоянно растущая папка, как голова змея Горыныча, которая в последний раз раздулась почти до 60 Гб, после процедур сократилась до 80 Мб. Варианты решений на сайте Apple и в сообществах, которые не помогали все эти пару лет, были раскритикованы и исправлены нейросетью за полчаса. Поэтому вижу в этом самую эффективную альтернативу для такой частой для пользователей Mac проблемы.

Александр Леви