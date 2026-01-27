Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, какую цель ставят перед собой ученые из Германии.

Ученые из Германии готовы к запуску самой амбициозной и масштабной симуляции в истории — модели всего человеческого мозга. Отдельные области, как надеется команда, будут объединены в единую цифровую копию. Для этой задачи уже готов суперкомпьютер Jupiter, четвертый по мощности в мире. Он включает в себя тысячи графических процессоров и способен обрабатывать невероятное количество данных. Проект станет преемником частично провалившегося Human Brain Project, который в 2013 году обошелся в €1 млрд и, не дав ожидаемых прорывов, завершился спустя 10 лет. Новая попытка опирается на более совершенное «железо» и, что важнее, на более скромные ожидания. Ученые не обещают оживить искусственный интеллект или подарить всем нам цифровое бессмертие. Их цель — инструмент, который позволит проверять гипотезы о работе нейронных цепей, а в перспективе — тестировать новые методы лечения.

В исследователей вселяют надежду и успешные проекты. Например, в 2024-м была разработана первая полная карта мозга плодовой мухи. Она включала 50 млн нейронных связей. Конечно, человек — существо чуть посложнее. Как добавляют нейробиологи, даже самая идеальная симуляция — это не мозг. Он развивается в теле, взаимодействуя с миром через сенсоры, гормоны и иммунные реакции. Если все получится, то цифровая копия станет лишь его математическим отражением. Но в любом случае, как это все сложно и красиво звучит!

Анна Кулецкая