В Арзамасе лифт с пассажиром упал с высоты восьмого этажа

Нижегородское управление СКР возбудило уголовное дело после падения лифта с человеком внутри. По данным следователей, ЧП произошло в Арзамасе.

В одном из многоэтажных домов лифт упал с высоты восьмого этажа. В это время в лифте находился пассажир. В результате падения он получил травмы. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи намерены изъять и изучить техническую документацию по обслуживанию, ремонту и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме.

Андрей Репин