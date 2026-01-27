«Трансмашхолдинг» аннулировал сообщение о создании локомотива с ядерной установкой

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) приступила к созданию локомотива с ядерной установкой, заявил гендиректор холдинга Кирилл Липа. Позднее пресс-службе ТМХ аннулировала эту информацию, сообщает ТАСС.

ТМХ — лидер среди производителей железнодорожного и городского рельсового транспорта в России и СНГ. Холдинг включает десять производственных и сборочных площадок в России и других странах, а его продукция поставляется более чем в 30 государств.