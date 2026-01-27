Москвич побил соседку ложкой для обуви из-за частой доставки покупок на дом

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, напавшего на соседку. Он избил женщину ложкой для обуви из-за того, что она часто заказывала товары с доставкой на дом, что, предположительно, доставляло гражданину личные неудобства.

ЧП произошло на улице Медынской на юге Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина несколько раз ударил женщину, когда она пыталась зайти в лифт. В ответ пенсионерка прыснула в 53-летнего нападавшего из перцового баллончика.

Задержанного доставили в отдел полиции. Потерпевшая заявила, что в момент нападения обидчик был пьян.

Никита Черненко