У Delta не сработала охранная система

Поставщик охранных систем Delta заявил, что хакерская атака не затронула автовладельцев. В инструкции для клиентов после вмешательства в IT-инфраструктуру компании, указано, что сигнализации продолжают работать штатно. При этом пользователи массово жалуются, что им не удается завести автомобиль удаленно, в некоторых случаях у машин блокируются двери, или прямо во время движения глушится двигатель. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Производитель охранных систем Delta продолжает общаться с десятками тысяч своих клиентов через сообщество «ВКонтакте». Телефоны и сайт компании не работают. Под постами о том, что охранные системы для автомобилей не пострадали от хакерской атаки, осталось лишь несколько комментариев: компания ограничила подписчикам возможность ответить на ее инструкции для якобы работающего сервиса. У некоторых клиентов Delta проблемы с блокировкой автомобиля начались еще 25 января, рассказала “Ъ FM” владелица машины со спутниковой сигнализацией Алёна: «Я выехала, а затем двигатель просто был остановлен сигнализацией. Пришлось, к сожалению, вызывать эвакуатор за собственные деньги, хотя при этом стоимость данной охранной сигнализации достаточно высока. При этом у меня на постоянной основе не работает половина заявленных функцией. И сейчас вот просто два дня добираюсь то на такси, то на эвакуаторе».

У многих пользователей — проблемы с сигнализацией в частных домах и на коммерческих объектах. Системы переходят в аварийный режим и не выключаются. Компания не предусмотрела даже резервной линии связи для экстренных случаев, рассказал еще один владелец машины с сигнализацией от Delta Евгений: «Хотел, как обычно, завести свой автомобиль. Захожу в приложение, и всплывает уведомление, что машина вообще не в сети. Я подумал, может быть, какой-то сбой с интернетом, начал искать информацию. В каком-то сообществе "ВКонтакте" прочитал, что у Delta массовые сбои, увидел кучу гневных сообщений, просто караул».

На вопрос, защищены ли их объекты во время сбоя, ответа клиенты не получили. Пользователи Delta требуют как минимум перерасчета оплаты за те дни, когда охрана не осуществлялась. Эвакуацию и другие издержки также можно будет включить в перечень требований к компании, пояснил адвокат Андрей Сергеев. Списать хакерскую атаку на форс-мажор, по его словам, у нее не получится: «Здесь речь об услуге, соответственно, всё есть в законе о защите прав потребителя. В данном случае это работоспособная охранная система, которая позволяет дистанционно заводить машины и так далее. С них за ненадлежащее исполнение услуг ответственность не снимают в силу того, что информационная безопасность является одной из обязанностей как раз той организации, которая оказывает данные услуги. Поэтому, конечно, пользователи имеют право на соответствующую компенсацию. Любой стандартный спор от полугода сейчас длится».

В официальном заявлении компании Delta говорится, что атака на IT-инфраструктуру компании не привела к компрометации персональных данных клиентов. Такая формулировка чаще всего используется, чтобы не нести ответственность за этот риск, подчеркнул директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «Это позволяет не отчитываться перед регуляторами в течение суток после инцидента, а потом в течение трех суток не проводить соответствующее расследование. Также исключается риск получения оборотных штрафов и выплаты компенсаций гражданам за утечку их персональных данных. Это позволяет не нести финансовые и репутационные потери. Но, разумеется, рано или поздно регуляторы поставят вас в план обязательных проверок. Если хакеры имеют доступ к инфраструктуре в сети, они теоретически могут задействовать данные датчики».

Чтобы восстановить работоспособность систем после хакерской атаки, специалистам обычно необходимо до трех суток. На дальнейший аудит произошедшего уйдет еще минимум две недели, говорят эксперты.

Юлия Савина