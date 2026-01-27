Прокуратура Кургана проверит обстоятельства отключения воды в 20 домах

В Кургане организовали проверку по факту отключения воды в 20 домах и социальных учреждениях из-за коммунальной аварии, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Об аварии на водопроводе сообщило АО «Водный союз». Отключения коснулись зданий на улицах Рихарда Зорге, Коли Мяготина, 1 Мая, Войкова и Свердлова. Надзорное ведомство оценит действия или бездействие ответственных должностных лиц. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска