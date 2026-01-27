Петербургская компания «Пушкин» судится из-за товарного знака спортзала Pushkin fit

Петербургская компания ООО «ФК Пушкин», владеющая фитнес-клубом Pushkin, подала иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать недействительным решение Роспатента об отказе аннулировать схожий товарный знак спортивного зала в Кирове (Кировская область) — Pushkin fit (ООО «Афина»). Судебный процесс приостановлен до 16 февраля из-за процессуальных нарушений, сообщают «РИА Новости».

В апреле 2025 года «ФК Пушкин» подал заявление в Роспатент с просьбой признать недействительным бренд кировской компании из-за нарушения ст. 1483 Гражданского кодекса РФ в области товарных знаков. В своем обращении петербургский фитнес-клуб настаивал, что юридическое лицо «ФК Пушкин» было официально зарегистрировано в 2014 году, тогда же спортивный комплекс назвали Pushkin.

В ответ на заявление из Петербурга «Афина» направила в Роспатент отзыв, назвав доводы «безосновательными и не подлежащими удовлетворению». Кировский фитнес-зал официально зарегистрировал свой товарный знак в апреле 2019 год. «В возражении не предоставлено доказательств подачи заявки на регистрацию ранее, чем это сделал правообладатель ООО “Афина”. Доводы о многолетней истории, профессиональном рабочем коллективе и отличиях от самобытных фитнес-центров не относятся по существу к рассматриваемому делу»,— приводятся аргументы кировской компании в заключении Роспатента.

В октябре 2025 года ведомство вынесло решение, отказав в удовлетворении требований «ФК Пушкин» и сохранив в силе правовую охрану товарного знака Pushkin fit. В заключении говорится, что заявитель не представил достаточных доказательств использования коммерческого обозначения. «Довод возражения, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение Pushkin, является недоказанным. В материалах отсутствуют фактические доказательства использования указанного коммерческого обозначения для индивидуализации принадлежащего лицу, подавшему возражение, имущественного комплекса. В частности, не представлены сведения о наличии такого предприятия с указанием коммерческого обозначения на его вывеске»,— говорится в документах, с которым ознакомился «Ъ Северо-Запад».

Такой итог не устроил петербургский бренд: в начале января компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать решение Роспатента незаконным.

Это не первое судебное разбирательство из-за «Пушкина». В 2023 году «Афина» подавала иск к другому юрлицу ООО «ФК Пушкин» из Уфы с требованием взыскать 3 млн рублей компенсации «за незаконное использование товарного знака Pushkin при оказании услуг фитнеса». После начала слушаний башкирская компаний сменила название бренда. В декабре 2024-го Арбитражный суд Республики Башкортостан вынес решение о взыскании 300 тысяч рублей с «ФК Пушкин» в пользу «Афины».

