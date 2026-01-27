Экс-глава департамента туризма Свердловской области продолжит карьеру в Елабуге

Бывшая глава департамента туризма Свердловской области Эльмира Туканова с 14 января 2026 года стала директором муниципального автономного учреждения «Купеческий городок» в Елабуге и занимается региональным развитием туризма. Об этом сообщает РБК.

Госпожа Туканова покинула пост главы департамента туризма Свердловской области в ноябре 2025 года по собственному желанию. В октябре стало известно, что департамент туризма ликвидируют.

Как сообщает РБК, в июне 2025 года председатель Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил о проверке работы департамента прокуратурой, отмечая, что ведомство предоставляло недостоверную информацию о реализации проектов. В июле в офис департамента пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, а госпожа Туканова назвала претензии к грантополучателям «заказными».

Анна Кайдалова