Производство ракет «Ангара» полностью перенесут из Москвы в Омск

Производство ракет-носителей семейства «Ангара» полностью переведут из Москвы в Омск, сообщил заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетным проектам Дмитрий Баранов. По его словам, это существенно снизит себестоимость.

«Перевод постепенный, он частично, кстати, уже сделан, потому что легкая "Ангара" делается в Омске сегодня. И первая, и вторая ступень "Ангары" тяжелой тоже делаются в Омске»,— сообщил господин Баранов на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в Москве сейчас производят верхние ступени тяжелой «Ангары», а также головные обтекатели и разгонные блоки.

Господин Баранов также сообщил, что первый запуск «Ангары» с водородным разгонным блоком состоится в 2030-2031 годах с космодрома Восточный.

На заседании Дмитрий Баранов анонсировал первый пуск модернизированной ракеты «Ангара-1.2М». Пуск планируется после 2035 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Массу полезной нагрузки, которую ракета сможет выводить на орбиту, определят по результатам проектирования, уточнил господин Баранов.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей модульного типа, которые разрабатываются в космическом научно-производственном центре имени Михаила Хруничева. Они используют кислородно-керосиновое топливо и выводят полезную нагрузку от легкого до тяжелого класса на низкую околоземную орбиту.