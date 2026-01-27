Вице-премьер Крыма Маслова ушла в отставку

Вице-премьер Крыма Светлана Маслова ушла в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Принята отставка заместителя председателя Совета министров Республики Крым Светланы Борисовны Масловой по собственному желанию. Благодарю Светлану Борисовну за системный и профессиональный подход к работе, добросовестный труд на благо Крыма и жителей республики»,— написал он в своем Telegram-канале.

Отметим, что в указе главы Крыма сказано, что отставка госпожи Масловой связана с ее выходом на пенсию.

Однако недавно комиссия по отбору кандидатур на должность главы Анапы приняла решение о предоставлении в местный совет трех претендентов, одним из которых является бывшая крымская чиновница. Кроме нее, одобрены кандидатуры директора МАУ «Медиа-группа “Анапа”» Никиты Бойко и главы Виноградного сельского округа Анапы Александра Кудаева. Их программы будут представлены на сессии городского совета Анапы, затем местные депутаты выберут мэра путем тайного голосования.

Госпожа Маслова родилась в Анапе, окончила Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности «экономист». Работала главой администрации Калининграда, с 2020 года занимала пост заместителя председателя Совета министров Крыма.

Пост мэра Анапы вакантен с июня 2025 года, прошлый мэр Василий Швец покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Александр Дремлюгин, Симферополь