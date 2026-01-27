Верховный суд предложил изменить порядок проверки решений мировых судей

Пленум Верховного суда одобрил пакет законопроектов, предполагающих изменение порядка пересмотра вступивших в силу решений мировых судей таким образом, чтобы они проверялись не кассационными судами общей юрисдикции, а судами регионов. При этом, в случае несогласия гражданина с решением, принятым в кассационном порядке, сохранится возможность дальнейшего обжалования по делу непосредственно в Верховный суд. Однако кассация уже не будет сплошной – суды получат возможность самостоятельно принимать решение о принятии дела к рассмотрению.

Как было отмечено на пленуме, такое нововведение позволит снизить нагрузку на судей кассационной инстанции, которая сейчас в среднем составляет более 62 дел и жалоб в месяц на одного судью. В то же время суды областного звена, которые сейчас отвечают за качество правосудия в регионах, вернут себе процессуальный контроль за законностью принимаемых в соответствующем субъекте решений.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции действуют в России с октября 2019 года, что позволило решить задачу обеспечения независимости и самостоятельности апелляционных и кассационных судебных инстанций, а также перераспределить служебную нагрузку судей в судах общей юрисдикции. Вместе с тем наработанная более чем за шесть лет практика кассационных судов общей юрисдикции выявила необходимость дальнейшего развития судебной системы.

