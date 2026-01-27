Житель Саратовской области пойдет под суд за серийные убийства в Оренбуржье

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о серии убийств шести женщин, совершенных в период с 2005 по 2008 год. Обвиняемому, 59-летнему жителю Саратовской области, предъявлены обвинения в убийствах с изнасилованием (пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области.

Житель Саратовской области признался в шести убийствах в Бугуруслане

Фото: Прокуратура Оренбургской области

По версии, мужчина действовал по отработанному сценарию: передвигаясь на автомобиле, он подбирал голосующих женщин на трассах, увозил их в безлюдные лесополосы, где впоследствии убивал: душил, а тела закапывал или сбрасывал в реку, сообщили в «Оренбург Медиа».

Первые два трупа — 30-летней и 41-летней женщин — были обнаружены в августе 2008 года у дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово. Тогда криминалисты сделали вывод о действиях серийного преступника. На одежде одной из жертв был обнаружен биологический материал, из которого эксперты выделили генотип неизвестного мужчины. По показаниям нескольких женщин, которым удалось избежать гибели, составили фоторобот, но установить личность преступника не удалось.

После 2008 года убийства прекратились. По данным СК, тогда подозреваемый переехал в Саратовскую область. Однако расследование не закрывалось. За 17 лет оперативники изучили более 2 тыс. биологических образцов, допросили свыше 200 человек. Параллельно в поле зрения следствия попадали дела о без вести пропавших женщинах, которые в итоге были связаны в одну серию.

В 2025 году изъятая в 2008 году ДНК дала совпадение в базе данных МВД. Подозреваемым оказался 59-летний мужчина, попавший в поле зрения полиции за административное правонарушение в Саратовской области. Летом его задержали и этапировали в Оренбургскую область. Он дал признательные показания и указал на места преступлений во время следственного эксперимента.

В ходе следствия обвиняемый признался в шести убийствах. Четыре жертвы, помимо двух, чьи тела нашли в 2008 году, с 2005 года числились пропавшими без вести. Также следователям удалось установить, что одна из женщин после изнасилования сумела ввести убийцу в заблуждение и выжить.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело передано на рассмотрение в суд.

